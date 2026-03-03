تطبيق جديد يكشف النظارات المتجسسة من حولك

في ظل الانتشار المتزايد للأجهزة القابلة للارتداء المزودة بكاميرات تسجيل مدمجة، ظهرت أداة جديدة تحاول إعادة بعض السيطرة إلى المستخدمين.

تطبيق أندرويد يحمل اسم Nearby Glasses بات قادراً على تنبيهك إذا كان هناك شخص بالقرب منك يرتدي نظارات ذكية أو أجهزة قابلة للارتداء تعمل بتقنيات تسجيل مستمرة.

كيف يعمل التطبيق؟

يعتمد التطبيق على فحص إشارات البلوتوث القريبة بشكل دائم، بحثاً عن معرفات فريدة مرتبطة بالشركات المصنعة للأجهزة.

فعند رصد إشارة تعود إلى أجهزة من شركات مثل “ميتا” (بما في ذلك نظاراتها بالتعاون مع Oakley) أو “سناب”، يرسل التطبيق تنبيهاً فورياً للمستخدم، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

كما يتيح إضافة معرفات بلوتوث مخصصة، ما يسمح بتوسيع نطاق الرصد ليشمل أجهزة أخرى، مثل منتجات “أبل”.

خلفية مثيرة للجدل

مطور التطبيق، إيف جانرونو، أوضح أن فكرته جاءت بعد تقارير تناولت استخدام نظارات Ray-Ban Meta smart glasses في عمليات مداهمة تتعلق بالهجرة، إضافة إلى توثيق حوادث مضايقة.

ويرى جانرونو أن هذه الأجهزة تمثل “انتهاكاً غير مقبول للخصوصية”، منتقداً خصوصاً إدراج ميزة التعرف على الوجوه بشكل افتراضي في بعض النظارات الذكية، معتبراً ذلك “بوابة مفتوحة لسلوكيات تنتهك الخصوصية”.

هل النتائج دقيقة؟

يعترف المطور بأن التطبيق قد يطلق إنذارات خاطئة، إذ يمكنه مثلاً رصد جهاز واقع افتراضي من “ميتا” والتنبيه على أنه نظارة ذكية، نظراً لاعتمادهما على نفس المعرف المصنع.

تجربة عملية للتطبيق في أحد الأحياء لم تسفر عن أي تنبيهات تتعلق بنظارات ذكية، لكن عند إضافة معرف بلوتوث خاص بمنتجات “أبل”، انهالت التنبيهات فوراً، ما يؤكد أن آلية الرصد التقنية تعمل كما هو مصمم لها.

بين الحل التقني والمشكلة الاجتماعية

يأتي إطلاق التطبيق في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لما يسمى ب”المراقبة الفاخرة”، حيث تبدو الأجهزة وكأنها نظارات عادية، بينما يمكنها تسجيل الفيديو دون علم المحيطين.

ويقر المطور بأن التطبيق “حل تقني لمشكلة اجتماعية”، في إشارة إلى أن الجدل حول الأجهزة القابلة للتسجيل الدائم لن يتلاشى قريباً، خاصة مع تسارع الشركات الكبرى نحو دمج مزايا أكثر تقدماً في أجهزتها القابلة للارتداء.

حتى الآن، لم تصدر تعليقات رسمية من “ميتا” أو “سناب” بشأن التطبيق، فيما يجري العمل على إضافة مزايا جديدة، مع وجود مطالب بإطلاق نسخة خاصة بهواتف آيفون.

