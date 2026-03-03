“ميتا” تختبر ميزة تسوق ذكية لـ”Meta AI” لمنافسة “شات جي بي تي” و”جيميناي”

تختبر شركة ميتا ميزة بحث للتسوق في روبوت الدردشة الخاص بها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتنافس بذلك أدوات مماثلة يقدمها كل من “شات جي بي تي” التابع لشركة أوبن إيه آي، و”جيميناي” التابع لشركة غوغل.

وتتيح الميزة، التي تسمح بطلب اقتراحات للمنتجات، لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة الذين يستخدمون روبوت الدردشة “Meta AI” عبر متصفح الويب.

وسيستجيب روبوت الدردشة بعرض دوّار لصور المنتجات تتضمن تسميات توضح اسم العلامة التجارية والموقع الإلكتروني والسعر، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه “العربية Business”.

وسيقدم “Meta AI” شرحًا مختصرًا لتوصياته على شكل نقاط. وأكد متحدث باسم “ميتا” أن أداة التسوق قيد الاختبار، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل إضافية.

جعل الرئيس التنفيذي لميتا، مارك زوكربيرغ، من أهداف الشركة بناء “ذكاء فائق شخصي” في إطار منافستها مع روبوتات الدردشة الشهيرة الأخرى مثل شات جي بي تي وجيميناي، والتي بدأت بدورها في دمج ميزات التجارة الإلكترونية لتحقيق الربح من أدواتها.

وخلال مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح في يناير، قال زوكربيرغ إن الشركة ستبدأ بشحن منتجات جديدة في الأشهر المقبلة تُظهر قدرة “ميتا” على توفير “تجربة شخصية فريدة” بناءً على تاريخ المستخدمين واهتماماتهم ومحتواهم وعلاقاتهم.

وعند اختبار هذه الميزة، وجدت وكالة بلومبرغ أن توصيات روبوت الدردشة تُخصص، عند الاقتضاء، بناءً على معلومات “ميتا” المسبقة عن موقع المستخدم وجنسه المُستنتج من اسمه.

فعلى سبيل المثال، عند طلب البحث عن سترات منفوخة، أشار ردّ “Meta AI” إلى موقع المستخدم في نيويورك، وعرض خيارات لسترات نسائية منفوخة.

ولا يوجد خيار للدفع أو إتمام عملية الشراء داخل روبوت دردشة التابع ل”ميتا”، ولكن يمكن للمستخدمين النقر على روابط المتاجر المتاحة لمزيد من التصفح.

ولم يُجب المتحدث باسم الشركة على أسئلة حول ما إذا كانت “ميتا” تتلقى عمولات إحالة مقابل توصيات روبوت الدردشة، وامتنع عن التعليق على ما إذا كانت “ميتا” تعطي الأولوية للعلامات التجارية التي تُعلن عن منتجاتها بالفعل على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها مثل فيسبوك وإنستغرام.

العربيه نت