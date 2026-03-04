الكرملين: أمير قطر أعرب لبوتين عن امتنانه لروسيا على دعم دول المنطقة

أعلن الكرملين أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين الاثنين عن تقديره لروسيا على الدعم الذي تقدمه لدول المنطقة في الظروف الصعبة الراهنة.

وقال الكرملين إن بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أعربا عن قلقهما المشترك إزاء مخاطر توسع الصراع وخطر انجرار دول ثالثة إليه.

وأضاف: “تم الإعراب عن أمل مشترك في نزع فتيل التصعيد للصراع في أسرع وقت والعودة إلى أساليب التسوية السياسية والدبلوماسية للخلافات على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة”.

وأِشار إلى أن الجانبين أعربا أيضا عن “أملهما في ألا تلحق الإجراءات الإيرانية الانتقامية ضررا بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت القطاعين السياحي والنقل”.

وذكر أن أمير قطر عبر عن “تقديره للدعم الذي تقدمه روسيا لدول المنطقة… وأكد أن التعاون مع روسيا في مختلف المجالات لا يزال يمثل أولوية بالنسبة لهم”.

وتابع: تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الروسية القطرية عبر القنوات المختلفة.

المصدر: RT