حزب سوداني ينسحب من الحكومة .. ووزير الثقافة “يرفض التنفيذ”

أعلن حزب الأمة الفيدرالي، الأحد، انسحابه من الحكومة السودانية علي كافة المستويات التنفيذية والتشريعية، في وقت رفض وزير السياحة تنفيذ قرار حزبه وتقديم استقالته.
موقف الحزب الذي يقوده أحمد بابكر نهار بفض الشراكة مع الحكومة السودانية، جاء في مؤتمر صحفي عقد بدار الحزب.
وفيما أعلن “الأمة الفيدرالي” انسلاخه من الحكومة السودانية، رفض وزير السياحة والثقافة عمر سليمان الاستقالة من منصبه، معلنا انسلاخه عن حزبه وانضمامه إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وفي وقت سابق، قدم نواب حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي استقالاتهم من البرلمان والمجالس التشريعية الولائية.
وكان مبارك المهدي قد أعلن الشهر الماضي انسحاب حزبه من الحكومة، مع مطالبات بإقامة حكومة انتقالية عقب رحيل النظام الحالي.
ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز، قبل أن تتحول سريعا إلى تظاهرات واسعة تدعو إلى إنهاء حكم البشير.
سكاي نيوز