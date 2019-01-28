الحكمة من كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها.
وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « لماذا لم يوجد قضاء فى الصلوات بعد إنتهاء الحيض مثل قضاء الصوم ؟»، إأن هذا يعتبر تخفيفاً من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء أن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يوماً أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفاً على المرأة.
وتابع: أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
صدى البلد