الطاهر حسن التوم.. من الشخصيات المؤثرة والناجحة استطاع بجهده ان يخرج لنا قناة من العدم ويجعلها بحجم قناة سودانية 24

الطاهر حسن التوم
اقسم بالله العظيم لا تربطني به اي صلة لا من قريب ولا من بعيد..
ولكن ظللت اتابعه عن كسب ..اتابع برامجه وكتاباته..
وللأمانة ولكي لا ننحرف عن مسارنا الرئسي وتتشتت الأهداف لتصبح ساحات الثوار مساحات لتصفية الحسابات الشخصية والأنتقام المبرمج .
فالرجل يعتبر من الشخصيات المؤثرة والناجحة استطاع بجهده واجتهاده ان يخرج لنا قناة من العدم ويجعلها بحجم قناة سودانية 24
هذه القناة التي استطاعت وبكل جدارة ان تفرض وجودها في الساحة الاعلامية ..
المتابع يعي حقيقية ما نكتب .
نحن نعلم تماماً هنالك اعداء مقابل كل نجاح يتحقق ولكن ان يقلف بقلاف الثورة فهذا ما لا نرضاه ..
يستخدم المحاربون في هذه المعارك ضمير الشعب السوداني وعواطفه ليؤلبوه ضد من يريدون ويخفون وراء ذلك اهدافهم الخبيثة.
الطاهر رجل ناجح واعلامي مميز فاسقاطه يعني اسقاط الكثير ومحاربته تعني اسقاط الشعارات التي تنادي بالحرية ، ومن الحريات حرية الراي ..والتعبير.
قناة سودانية 24 قناة متميزة جدا تعكس الوجه المشرق للسودان والسودانيين داخل وخارج الوطن الحبيب، وهي مثال للاعلام الحديث ، حيث الدقة في الاخراج والمونتاج والتنوع في البرامج وغيرها من ما يجعلك تتحسس الرموت كنترول وتجعلها خيارك الأول في المشاهدة..
هنالك جمع غفير من الفاشلون والفاشلات الذين يصطادون دائماً في المياه العكرة، ينتظرون سقوط الطاهر حسن التوم وقناته اكثر من سقوط الحكومة ويستغلون في ذالك بعض السُذج ..وللأسف من داخل القناة فالمذيعات اللاي تم اختيارهن بمعيار محدد وهو الجمال لا غيره فجمال الشكل لا يكفي ..(المظاهر خداعة).
#الحصة وطن واقحام اي شخصية او مؤسسة يعني الكثير ..ويضع مساحات واستفهامات كثيرة..؟؟؟
لا تكونوا اعداء للنجاح ولا تحطموا الناجحين ..
كونوا بخير
محمد مبارك
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1 التعليقات
ود بندة
2019/02/03 at 10:54 ص (UTC 2) رابط التعليق
الظروف الانية في السودان قد بينة الطيب من الخبيث.
كشفت كل المندسين من أطباء ومهنيين ومزيعين ومسرحيين وفنانين ورياضيين. وغيرهم من المرجفيين. واولهم اصحاب النفوس الضعيفة من الأحزاب.
لارجعة في النظر اليكم … والأمر انجلي والاخزعبلات الاسفيرية الي زوال .
مما جعل استهداف القناة س24. محمل تصفية مرارات مرحلة من امد بعيد وكل ما يدور في الساحة اليوم هي مجرة تصفيات تاريخية وفشل مخنع وتارات قديمة نراها تتجلي بوضوح في كل يوم يمر ..لكن مافت عليهم بأن الشعب السوداني مرضع سياسة لا تفوت عليه هذه الخزعبلات الممرحلة من الامد البعيد..