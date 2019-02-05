أذكار الوضوء .. تعرف على ما ورد في أحاديث الرسول

نشرت الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الأذكار والدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم- عند الوضوء.
وكتبت الكحلاوي:
عن عُمَر بنِ الخَطَّابِ رضي اللَّه عَنهُ عنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم قَالَ : « ما مِنكُم مِن أَحدٍ, يتوضَّأُ فَيُبلِغُ أَو فَيُسبِغُ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ : أَشهدُ أَن لا إِله إِلاَّ اللَّه وحدَه لا شَريكَ لهُ، وأَشهدُ أَنَّ مُحمَّدًا عبدُهُ وَرسُولُه ، إِلاَّ فُتِحَت لَهُ أَبوابُ الجنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدخُلُ مِن أَيِّها شاءَ » رواه مسلم .
وزاد الترمذي : « اللَّهُمَّ اجعلني من التَّوَّابِينَ واجعلني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ».
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رَقٍ، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة)).
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الأوسط/ انظر السلسلة الصحيحة .
مصراوي