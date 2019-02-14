ركاب الطائرة القادمة من القاهرة للخرطوم يندهشون لجلوس رئيس البرلمان السوداني في مقعد عادي

فوجئ المسافرون العائدون من العاصمة المصرية القاهرة مساء أمس، بجلوس البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان السوداني على مقعد اقتصادي مع ركاب الخطوط الجوية المصرية .
جلوس البروف إبراهيم مع عامة الركاب كان مصدر دهشة لكل الذين عايشوا لحظات دخول البروف للطائرة، وتجاوزه المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات وتفضيله مقعد عادي بالطائرة .
بروف إبراهيم وبحسب صحيفة مصادر، ظل حريصاً على السفر خارج البلاد بحجز مقاعد اقتصادية في كل رحلاته للعواصم العربية والأوربية .
الخرطوم (كوش نيوز)
7 التعليقات
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مزمل
2019/02/14 at 10:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
خبر لا يستحق الرد
محمد الفاتح عمر عثمان
2019/02/14 at 10:38 ص (UTC 2) رابط التعليق
ده من باب الضحك على الدقون
#تسقط_بس
ابوعبدالله
2019/02/14 at 10:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
ولا اندهاش ولا حاجة ده حاجة اسمها انبطاح للثورة اكلوا واكلوا اولادهم وحفظه لاولاد اولادهم لكن اللي بيجي لازم يطرشهم كلهم وعاوزين ثلاثنين شجرة في شارع النيل وجهزوا الحبال فيها عشان كل شجرة نعلق فيها عمبلوق والماري يجلد
ابوعبدالله
2019/02/14 at 10:42 ص (UTC 2) رابط التعليق
لكن عمبلوق واحد بس ما بيتعلق اللي هو بيقعد في جزع شجرة (وتكتب تقعد بس في جزع شجرة يا قوش) انتقاما للاستاذ
ابوعبدالله
2019/02/14 at 10:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
الخوق يقوموا يقطعوا الاشجار كله هههه زي ما بيعمل اليهود في الزيتون
Ahmed
2019/02/14 at 10:58 ص (UTC 2) رابط التعليق
انشا الله يقعد في الخازوووووك هذا التافه النتن؟
سامي الأمين
2019/02/14 at 11:12 ص (UTC 2) رابط التعليق
و لو كانت بلادنا بلدا” عادية , لركب البشير في مقعد عادي كما يفعل رئيس وزراء بريطانيا !!
و لكننا بلدا” ذات توجه حضاري ………