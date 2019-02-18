مجموعات معارضة تقرر وقف التنسيق مع تجمع المهنيين

قررت قوى ومجموعات معارضة وقف التنسيق مع ” تجمع المهنيين السودانيين” وعدم التوقيع على ما يسمى “بإعلان الحرية والتغيير” الذي طرحه التجمع بسبب تحفظها على كثير من الفقرات الواردة فيه.
وأعلنت قيادات شيوعية منسلخة وقيادات بالحزب الديمقراطي الليبرالي بدول المهجر بجانب مجموعة سودان المستقبل، أيقاف كافة أشكال التنسيق مع التجمع بسبب تنفيذه لأجندة الحزب الشيوعي وتهميش قوى المعارضة الأخرى.
وكانت المجموعة قد بعثت في يناير الماضي بمذكرة للتجمع–اطلعت عليها (SMC)- انتقدت خلاله طريقة عمله وكيفية التنسيق بين القوى المعارضة، مؤكدة أن الحراك الذي يقوده معزول تماماً عن العالم الخارجي بسبب وقوف الدول الكبرى والمؤثرة مع الحكومة. وتحفظت المجموعة في مذكرة أخرى على التوقيع على الإعلان الذي طرحه تجمع المهنيين، وانتقدت (16) فقرة وردت فيه.
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