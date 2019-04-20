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سياسية

الشعبي يرفض فض الاعتصام بالقوة ويدعو لتفادي العنف





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أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج محمد، أن بقاء المعتصمين السلميين يمثل ضمانة لتحقيق مطالبهم، وجدد رفضهم فض الاعتصام بالقوة، فيما نوّه لضرورة الاستعداد للانتخابات القادمة وتمهيد الأجواء لها بدستور انتقالي وقوانين تُؤكِّد وتؤسس لدولة الحريات.

وبحث الحاج مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي أمس، الوضع السياسي الراهن وما يجري في الساحة السياسية، وضرورة تفادي العُنف بشتى أشكاله، ومُجريات الساحة السياسية، خاصة قضايا الحريات وضرورة إلغاء القوانين المُقيّدة لها، وحق المُعتصمين السلميين في الاعتصام.

وأوضح الحاج في تصريح عقب اللقاء، أنّه قدم للمجلس رؤية الشعبي حول مدة الفترة الانتقالية التي تصل لعام واحد فقط كحد أقصى، وبحث قضايا الفساد واللجان المُكوّنة له والتقاضي لتحقيق العدالة، بجانب قضية الجنائية الدولية، وقضايا السلام وجدية الأطراف المُختلفة في الوصول إليه، وأوضح أنّ السَّلام يجب أن يتحقّق خلال الفترة الانتقالية وعلى يد القوات المسلحة، وبحث الحاج مع اللجنة، معاش الناس والعلاقات الخارجية، خَاصّةً مع جنوب السودان وإريتريا وبصورة خاصة مع دول الخليج العربي التي تأتي منها زيارات غير معروفة من حين لآخر.

صحيفة الصيحة

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خيرى | تم إضافته في أبريل 20th, 2019

قوم لف بلا ضمانة بلا قلة ادب معاك
شاركتم فى “الخطيئة الاصلية”: الانقلاب، وشاركتم فى العشرية السوداء زمن التعذيب فى بيوت الاشباح والقتل والسجون والمعتقلات والرفد من الوظائف وافلاس التجار واعطاء وظائفهم وتجارتهم لمحاسيبكم وقرايبكم باسم التمكين والتحلل والتستر يا كلاب … وهسع جاى تقول لى اعتصام وضمانة؟؟؟ يا كلب!!
اصبرو علينا بس وبلو روسكم للمشانق

الزعيم | تم إضافته في أبريل 20th, 2019

علي الحاج
لماذا لم يعتقل ويحاكم اذا طلع بري يطلع
سقطه كبيره جدا جدا
الشيوعي
التجمع المختطف الثوره
يسقط بس !!!!!

صاحب القصر العشوائي يتكلم | تم إضافته في أبريل 20th, 2019

لابد ان تسلم قصرك العشوائي وخلافه وتحاكم ثم بعد ذلك نشوف لو نسمح ليك تفتح خشمك

حنان مكاوي | تم إضافته في أبريل 20th, 2019

أنا حقيقة أفتقد ود بندة وادريس


 