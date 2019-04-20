السودان .. اعتقال نافع علي نافع وأحمد إبراهيم الطاهر وتحويلهما إلى كوبر اليوم









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قالت مصادر موثوقة لباج نيوز إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم السبت، القيادي البارز في المؤتمر الوطني نافع علي نافع وحولته إلى سجن كوبر.

وأضافت المصادر أنه تم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وتم وضعه مع عدد من القيادات الأخرى في المعتقل بينهم علي عثمان محمد طه وأسامة عبد الله وعبدالرحيم محمد حسين مع شقيقي الرئيس عبدالله والعباس.

وكشفت المصادر عن وجود قيادات من الأمن الشعبي في المعتقل.

الخرطوم: باج نيوز