أحزاب شرق السودان تهدد بحق تقرير المصير









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هددت قيادات وأحزاب وحركات من شرق السودان بالمطالبة بحق تقرير المصير لشرق السودان، حال عدم تحقيق مطالبهم العادلة بالمشاركة في السلطة في كل مستويات الحكم، كما أشادوا بدور القوات المسلحة في إنجاح الثورة وحمايتها.

واتفقت عدد من الأحزاب والحركات المسلحة بشرق السودان على رؤية موحدة لتسليمها للمجلس العسكري الانتقالي حول الإعداد للمرحلة المقبلة.

وطالبت قيادات الأحزاب بشرق السودان، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم السبت بفندق ريجنسي بالخرطوم، بتحقيق العدالة الاجتماعية التي عانى منها مجتمع شرق السودان، من إقصاء وتهميش منذ الاستقلال حتى اليوم. وأشاروا إلى أهمية استصحاب مطالب ورؤية أهل الشرق في إشراكهم على مستويات الحكم كافة، وعدم احتكار السلطة في المركز.

ودعت القيادات الحزبية إلى عقد مصالحة اجتماعية واقتصادية لتحقيق رضا أهل الشرق وإعادة حقوقهم المسلوبة، وأشار المتحدثون إلى ضرورة محاكمة المفسدين الذين ارتكبوا جرائم طيلة فترة نظام الإنقاذ واسترداد الأموال المنهوبة.

وأشارت إلى أن نظام الإنقاذ ظل يراوغ ويلتف على مطالب أهل الشرق السودان، بالرغم من تقديم مذكرة تفصيلية حول مطالبهم في الحوار الوطني.

شبكة الشروق