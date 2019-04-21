حال تجاوُزها في الحكومة المُرتقبة أحزاب وحركات الشرق تُهدّد بـ “تقرير المصير”









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حذّرت أحزاب وحركات وقيادات بشرق السودان، بإعلان “تقرير المصير”، حال تم إقصاء الشرق من الحكومة الانتقالية، عسكرية كانت أو مدنية، وشددت على أن الإقليم ظل مُهمشاً طوال العهود السابقة منذ الاستقلال، وأُبعِد عن مركز صناعة القرار وحُرم من التنمية وتُرِك في ثالوث “الفقر والجوع والمرض”.

واستنكر عضو كيان أحزاب وحركات وقيادات الشرق شيبة ضرار في مؤتمر صحفي بفندق ريجنسي أمس، تشكيل المجلس العسكري الحالي ووصفه بأنه واجهة جديدة للإقصاء، ويُمثل تهميشاً واضحاً لشرق السودان، وطالب بتمثيل شخصيتين على الأقل في المجلس لإعادة التوازن، وقال “نحن مهمشون منذ الاستقلال وخيرات وذهب أرياب وعائدات الميناء كلها تذهب للمركز، وهذه المرة لن نسكت، أما سودان يسع الجميع وإما جميع خياراتنا مفتوحة”.

من جانبه، قال القيادي بالشرق، عضو الكيان سيد أبو آمنة: “نعم الثورة مستمرة، وإذا لم يكن شرق السودان جزءاً من صياغة المشهد الانتقالي وممثلاً في الفترة الانتقالية وحكم قيادات الإقليم لولايات الشرق، فلن نكون جزءاً من السودان بعد اليوم”.

الخرطوم: محمد جادين

صحيفة اخر لحظة