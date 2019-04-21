البرهان: قوائم بوكلاء الوزارات والمدراء والدبلوماسيين









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اكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان أن أمام المجلس قوائم بوكلاء الوزرات والمدراء العامين والدبلوماسيين لمراجعتها في اطار هيكلة المؤسسات .

وقال في حوار اجراه معه التلفزيون القومي اليوم “لن نترك شخصا غير مؤهل في هذه الوظائف في كل الوزارات وان العمل مستمر بتتابع ” . واكد أن اكثر وزارة طالها التغيير هي وزارة الاعلام اذ تم اعفاء 7 او 6 مدراء ادارات . واوضح ان الوزارات التي تمت هيكلتها بجانب الاعلام وزارة العدل والخارجية وبنك السودان . واشار الى أن موضوع الهيكلة من الموضوعات الشائكة والطويلة وقال هناك بعض الانظمة نتحرى فيها اوجه الفساد وتحتاج الى جهد طويل واضاف ان القوات المسلحة بدأت بنفسها حيث بدأت بالدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية والغاء منظمة الشهيد والهيئة العليا لدعم القوات المسلحة.

سونا