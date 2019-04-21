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سياسية

السودان.. “قوى الحرية والتغيير” تعلّق التفاوض مع المجلس العسكري



تجمع المهنين

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المتحدث باسم تجمع المهنيين محمد الأمين عبد العزيز في مؤتمر جماهيري: إرجاء الإعلان عن المجلس المدني من أجل التشاور استمرار التظاهر وإيقاف أي تفاوض مع المجلس العسكري المجلس العسكري سلطة انقلابية ونعلن المواجهة معه حتى يسلم السلطة للمدنيين قوى التغيير ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة‎

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وإرجاء إعلان مجلسها الرئاسي المدني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقوى التي تقود الاحتجاجات منذ 4 شهور وتعتصم منذ 15 يوما أمام مقر الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

واحتشد عشرات الآلاف في انتظار الإعلان عن المجلس الرئاسي المدني في ميدان الاعتصام، وفق مراسل الأناضول.

وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين محمد الأمين عبد العزيز، في مؤتمر جماهيري أمام المعتصمين، إن قوى التغيير والحرية قررت استمرار التظاهر وإيقاف أي تفاوض مع المجلس العسكري.

واعتبر أن المجلس العسكري سلطة انقلابية، وأن التظاهر والاعتصام مستمر حتى إسقاط العسكر.

وأشار إلى عدم جدية المجلس لاسيما عقب اجتماعهم معه السبت، بسبب رغبته في التفاوض مع قوى الحوار الوطني الموالية للنظام السابق.

وأوضح أن إعلان إرجاء المجلس المدني إلى موعد لاحق في غضون أيام يأتي لمزيد من التشاور.

وزاد “نعلن المواجهة مع المجلس العسكري حتى يسلم السلطة للمدنيين”‎.

وأشار أن قوى التغيير “ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة‎” دون إفراد مقاعد للجيش أو المؤسسة العسكرية كما أعلنت سابقا.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

الخرطوم/ الأناضول

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سواح سوداني | تم إضافته في أبريل 21st, 2019

قسما بالله حكومة بدون إسلاميين ما تقوم حتى اذا اندلعت حرب اهليه و الناس ساكته لان الجيش محايد لكن اذا سلمها لكم دون الإسلاميين حينها فقط يظهر الدبابيين و المجاهدين لن نسمح لرصاص بيت الضيافه و الجزيرة ابا ان يحدث و نظل مكتوفى الايدى و الله حتى أطفالنا مستعدين لحرب الشيوعيين و أحزاب الفتافيت و أنتم كفايه عليكم الكم مليار أدخلت عليكم و قاعدين تشبرقوا بيها اكل و شاى و كيك و مواصلات ي محتاليين و بعد تصلوا سدا الحكم تضيفوها الديون السودان يعنى أنتم من الان عايشين على نصب الشعب

حر الراي | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

الله اكبر
الريس عبدالفتاح البرهان صمام الامان
معكم قلبا وقالبا
الي الامام
اثبتو اليوم مدي رجولتكم وحسكم الوطني العالي وتخطيطكم الاستراتجي
اكسح امسح اكنس الاعداء والفسده والفساد
تحولكم لمحور السعوديه والامارات ضربه معلم خصوصا بعد غدر تميم بحليفه البشير وعدم استقباله له ف المطار وعدم منحه فلس واحد وهو رئيس للسودان رغم الاراء السالبه عنه وعن حزبه الترابي الاخواني،تفهمنا انه لا بد من وجود حليف قوي ف مرحله خطره وهم خصوصا هؤلاء الحلفاء ممسكين بالاداره الامريكيه ف جيبهم الخلفي وممسكين بالاموال،بالنسبه لمستقبل الجيش السياسي نري انه لابد من تعديل الدستور بان يكون الرئيس من الجيش ورئيس الوزراء من الاحزاب نسبه لظروف العالم والاقليم والاحتراب والفتن والملاحم،ولابد من امساك المجلس العسكري بحكم البلاد ف هذه الفتره وبعدها من سنوات الي الوصول الي بر الامان ،الشعب اذا راي الامن و الرفاهيه والراحه والعدل والقانون لايسال من الحاكم ولن يتركم ترحلو ابدا ابدا،،عليكم بالضرب من يد من حديد ع اي فوضي وعبث ودجل وشعوذه بالكتاب والسنه، كنت اتمني عوده البرلمان بعد الغربله فهو سيثبت شرعيتكم وتعديل الدستور بان يكون الرئيس من الجيش ورئيس الوزراء من الاحزاب للسنوات القادمه،واذا لم يحصل شكلو حكومه مختلطه من مدني وعسكري مع تربع مجلسكم ف السياده ودعوا قافلتكم تسير ولا تلتفوا للاصوات القله،بالنسبه للدولار علينا بالعوده الي 18/6 للدولار والجمركي وهي كانت القشه التي قسمت ظهر البشير بعد رفع سعره منها
جيش شرطه امن دعم دفاع خدمه
النصر لنا
بحول الله

جنرال💡 | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

تخوفونا بالحرب يا كمريرات
انتو لو رجال حرب ما كان جبتو حميدتي يحميكم
يا بتاعين قدم الكيشة و الحقو تاني مافي كيشة تدقسوهو يحارب بدلكم
الكلام البتقول فيهو دا اطلع بوشك و اسمك سجلو فيديو و ارفعو في اليوتيوب اذا كنت صادق
بس اوعك تتبلم و تتقنع
الزيك ده الثوار كفوف ساي بادبوكم يا جداد يا بتاعين لواء الردع و حرب الكيبورد تحت المكيف و اكل المال الحرام

كندورة | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

المطالب هي مطالب جميع الشعب لكن ليس من حقكم يا مواهيم التسلق وسرقة الثورة وفرض أرائكم على الآخرين مستغلين حماس الشباب.
بأي منطق وأي دستور هذا الذي يعطيكم الحق في أن تشكلوا المجلس السيادي والبرلمان من واجهاتكم فقط ؟؟؟
أين ذهبت القوة السياسية الأخرى ؟؟؟
التريث افضل حتى يحين موعد الإنتخابات والحشاش يملأ شبكتو.
مجلس عسكري + تكنوقراط يتم إختيارهم من الكفاءات.
وبعدين زولكم الوهمي دا ما بعرف يقرأ كيف نسلمكم بلد كاملة يا موهومين.
يجب فض الإعتصام وأي عاطل يمشي يشوف ليهو شغلة يقضيها لأنو التجمع أهدافو ظهرت وباحث عن سلطة وعايز يتسلق على الكتوف.
على البرهان الضرب بيدٍ من حديد ولا نص منصب للمواهيم ديل ما يلقوه.
مش عايزين مدنية نعملها ليهم مدنية.. أختار من التكنوقراط مدنيين أصحاب كفاءات والبلد مليانة وأتجاوز الوهميين ديل.. بعد كدا ح تلقاهم ناطين ليك في رقبتك لانو الهدف السلطة وليس الحقوق التي يدعوها.. فالثورة ثورة شباب يجب أن نعضد عليها بالنواجز.

الزعيم | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

شوفوا اتجاه مولاكم واسيادكم المولوكم يا عملاء وين
قال كل المجلس والوزراء منهم


 