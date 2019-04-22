راوية العباسي: خرجت لالغاء قوانين سبتمبر وفصل الدين عن الدولة وإقامة دولة قوامها الدستور الحر المكتوب بايدي بشر









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ممكن يكون في ناس طلعوا وثاروا ضد الإنقاذ لعدة أسباب ليس منها الغاء قوانين سبتمبر وإستبدال ما سمي باحكاام الشريعة الإسلامية بأحكام وقوانين من وضع بني البشر.

بس أكيد في كمية من الناس وأنا منهم من أهم أسباب خروجنا وثورتنا على الجبهة ..الإنقاذ..الكيزان…أو عمر البشير وزمرته هو فصل الدين عن الدولة والغاء قوانين سبتمبر وتطبيق دستور الشريعة ليست مصدره او أساسه

قلنا الكلام دا لسبب وااااحد

عشان في شبه إتهام من من يتكسبون بترويج الحكم بالشريعة وعشان إحنا بنقابل الاتهام دا بمحاولة التملص من جلدنا ونفي اننا شيوعيين وعلمانيين ….طبعا انا الآن مستغربة جدا لمن يوصفك باتباع العلم كمسبة وشبهة.

عموما ومن هنا أعلنها

أنا الثائرة راوية العباسي خرجت لالغاء قوانين سبتمبر وفصل الدين عن الدولة وإقامة دولة قوامها الدستور الحر المكتوب بايدي بشر وافكار بشر وتجارب بشر ممن سبقونا

وأي كوز بدوسو دوس وما باخاف ومابخاف ومابخاف

راوية العباسي

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