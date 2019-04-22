(قوش) قيد الإقامة الجبرية

علمت مصادر أن المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني المهندس صلاح عبد الله (قوش) تم وضعه قيد الإقامة الجبرية بمنزله بضاحية الراقي جنوبي الخرطوم، ورصدت المصادر رتلاً من السيارات العسكرية المدججة بالسلاح والجنود قبالة منزل قوش، فيما نصبت أسلحة ثقيلة على ظهر اثنين من السيارات (تاتشر) وأبلغ مصدر حسب صحيفة آخر لحظة، أنه تم توقيف قوش بعد يوم من إجرائه عملية التسليم والتسلم مع خلفه الفريق أبو بكر دمبلاب.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابونصر
2019/04/22 at 10:33 ص (UTC 2) رابط التعليق
لماذا لايتم سجنه في كوبر مثله كمثل الشرذمة الكيزانية وهو الامر بقتل المتظاهرين