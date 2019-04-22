قيادات النظام البائد ينهارون صحياً بداخل السجن









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أفادت مصادر موثوقة من داخل سجن كوبر بالخرطوم بحري ، بأن الرئيس المخلوع عمر البشير ، رفض تناول الطعام وتناول الأدوية ، وظهر في حالة مزاجية ونفسية متدهورة وتتم تغذيته بالقوة عن طريق المحاليل الوريدية .

وبحسب صحيفة الأخبار حصلت مصادر على تذاكر طبية (روشتات) صادرة من الإدارة العامة للسجون والإصلاح الدائرة الصحية والطبية ، تؤكد استحقاق القيادي علي عثمان محمد طه ، وكذلك عبد الرحيم محمد حسين إلى مجموعة أدوية طبية يجب صرفها ، ما يؤكد أن قيادات النظام البائد ينهارون الآن صحياً بداخل السجن .

الخرطوم (كوش نيوز)