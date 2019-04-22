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سياسية, مدارات

قيادات النظام البائد ينهارون صحياً بداخل السجن



عبدالرحيم محمد حسين

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أفادت مصادر موثوقة من داخل سجن كوبر بالخرطوم بحري ، بأن الرئيس المخلوع عمر البشير ، رفض تناول الطعام وتناول الأدوية ، وظهر في حالة مزاجية ونفسية متدهورة وتتم تغذيته بالقوة عن طريق المحاليل الوريدية .

وبحسب صحيفة الأخبار حصلت مصادر على تذاكر طبية (روشتات) صادرة من الإدارة العامة للسجون والإصلاح الدائرة الصحية والطبية ، تؤكد استحقاق القيادي علي عثمان محمد طه ، وكذلك عبد الرحيم محمد حسين إلى مجموعة أدوية طبية يجب صرفها ، ما يؤكد أن قيادات النظام البائد ينهارون الآن صحياً بداخل السجن .

الخرطوم (كوش نيوز)

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جميل بثينة | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

الشعب انهار من زمان اصبحنا هياكل عظمية تمشي فى الشارع لن تاخذنا بهم
رأفة هذا ما يستحقون والله المستعان

محمد حسين | تم إضافته في أبريل 22nd, 2019

الي الجحيم………المفروض يعلقوا في ساحة علي ان ينهال عليهم بالسياط حتي الموت

jebal | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

We need to see them


 