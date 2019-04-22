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سياسية

2019/04/22

2019/04/22


وزارة الصحة: علاج مصابي التظاهرات السلمية مجاناً



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أكدت وزارة الصحة الإتحادية إلتزامها التام بتقديم الخدمات الطبية في المستشفيات والمؤسسات الصحية لمصابي التظاهرات السلمية والمعتصمين مجاناً بالمؤسسات الحكومية كافة .

وشدد وكيل الوزارة بابكر جابر كبلو، في تصريح صحيف أمس، على إلتزام الكامل بحماية المؤسسات الصحية والعاملين بها والمستفيدين من خدماتها .

وأكد دعم الوزارة لنظام منظمة الصحة العالمية لترصد الإعتداءات على المسؤسسات الصحية والعاملين بها بالشراكة مع الوزارة والجهات ذات الصلة كافة، إيماناً بأهمية العمل المشترك في هذا الصدد بشفافية ومهنية .

ودعا وبحسب صحيفة السوداني، الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي إعتداءات عبر هذا النظام وذلك للعمل مع الجهات كافة لتتبع ورصد الأحداث بشكل منتظم من أجل توفير الحماية للمؤسسات الصحية والعاملين بها في أرجاء البلاد كافة بالشكل الذي يكفل لهم تأدية دورهم المعهود بمهنية وتفأنٍ .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        تسقط بس

        2019/04/22 at 11:04 ص (UTC 2) رابط التعليق

        مادام الكوز كبلو وغيرو لسه قاعدين، تسقط تالت #

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