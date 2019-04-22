إعلاميون يطالبون بإصدار قائمة بأسماء المحظورين من السفر

طالب عدد كبير من الإعلاميين ومرتادي المواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بضرورة المسارعة بتسليم قائمة تضم أسماء كل المطلوبين من رموز النظام السابق، تؤكد حظرهم من السفر بدلاً من الفوضى التي تحدث الآن .
بأن يتفاجأ المواطنون داخل المطار بشخصيات تتبع للنظام السابق داخل المطار أو على المدرج تأهباً لمغادرة البلاد، ما يجعلهم يشنون هجوماً شديداً عليهم يصل مرحلة الضرب المبرح .
مطالبين وبحسب صحيفة السوداني، بأن يأخذ القانون مجراه وذلك ببسط هيبة الدولة وضرورة إصدار أوامر على أرض الواقع بحصر من تدور حولهم شبهات الفساد أو المطلوبين للعدالة ومنعهم من السفر وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وعادلة .
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
ود بندة
2019/04/22 at 1:38 م (UTC 2) رابط التعليق
دي ماسبقكم إليها أحد.
الحرية تعني الضرب
السلام يعني عدم الأمان
العدالة تعني خذ حق بنفسك
الآن الوضع مفهوم..
تكريس البلطجة . البادئ أظلم.
جنرال💡
2019/04/22 at 7:05 م (UTC 2) رابط التعليق
1- اسحق فضل الله
2- الهندي عزالدين
3-الطيب مصطفى
4-حسين خوجلي
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جميع الولاة و المعتمدين السابقين
جميع الوزراء السابقين
جميع الولاة السابقين
جميع مديري ادارات الوزارات
فصل جميع اقارب الكيزان المستوظفين بالواسطة و توظيفنا بدلا عنهم
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