ما علامات صلاة الاستخارة؟ .. المفتى السابق يجيب

قال الدكتور علي جمعة – مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف – إن من علامات صلاة الاستخارة على سبيل المثال لا الحصر رؤية منامية، وإما انشراح الصدر بالقبول، وإما تيسير الأمر المراد به الصلاة.
وأضاف جمعة، مجيباً على سؤال ورد إليه من أحد مريديه بأحد مجالس العلم يسأله: “ما علامات صلاة الاستخارة؟”: يكون تيسير الأمر المراد به الصلاة. علامة بالإذن بالتمام والسير فيها، وإن لم تظهر أى علامة على القبول بوقوف الحال وإنقباض الصدر بهذا تكون العلامة على رفض عذا الامر المراد بشأنه الصلاة.
مصراوي