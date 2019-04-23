الكشف عن دور المخلوع “البشير” في إعدام (مجدي محجوب)









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كشفت معلومات حديثة تحصلت عليها مصادر عن التفاصيل الكاملة لقصة إعدام مجدي محجوب الشهيرة، والتي تمت في نهايات التسعينات من القرن الماضي حيث نفذ فيه حكم الإعدام بين ليلة وضحاها، بسبب اتهامه بالاتجار في العملة، معلومات تنشر لأول مرة حول قضية إعدام مجدي أفصح عنها مصدر موثوق حسب صحيفة الأخبار، عمل ببيت الضيافة في الفترة التي تم فيها تنفيذ العقوبة في (مجدي) وفقاً لمحاكم أمن ثورة الإنقاذ الوطني وإدانته بالاتجار بالعملة داخل محكمة عسكرية.

وأعلن قاضي المحكمة في قراره النهائي الذي بموجبه شنق مجدي أن المدان من الذين يشتغلون بالتهريب، وأنه من أسرة تمتهن التهريب وتخريب الاقتصاد، ويطالب بتوقيع أقسى العقوبة، والتشديد فيها وإنه يؤيد الإعدام بعدما حصرت القوات التي نفذت مداهمة منزل المدان بالخرطوم 2 وتم فض إقفال الخزانة، فيما أكد المدان وأهله بأن محتويات الخزنة تخص ورثة العائلة والذين اجمعوا على أن يتم فتحها بعد عودة بقية أشقائه.

الخرطوم (كوش نيوز)