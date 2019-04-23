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سياسية

الكشف عن دور المخلوع “البشير” في إعدام (مجدي محجوب)



الرئيس السوداني

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كشفت معلومات حديثة تحصلت عليها مصادر عن التفاصيل الكاملة لقصة إعدام مجدي محجوب الشهيرة، والتي تمت في نهايات التسعينات من القرن الماضي حيث نفذ فيه حكم الإعدام بين ليلة وضحاها، بسبب اتهامه بالاتجار في العملة، معلومات تنشر لأول مرة حول قضية إعدام مجدي أفصح عنها مصدر موثوق حسب صحيفة الأخبار، عمل ببيت الضيافة في الفترة التي تم فيها تنفيذ العقوبة في (مجدي) وفقاً لمحاكم أمن ثورة الإنقاذ الوطني وإدانته بالاتجار بالعملة داخل محكمة عسكرية.

وأعلن قاضي المحكمة في قراره النهائي الذي بموجبه شنق مجدي أن المدان من الذين يشتغلون بالتهريب، وأنه من أسرة تمتهن التهريب وتخريب الاقتصاد، ويطالب بتوقيع أقسى العقوبة، والتشديد فيها وإنه يؤيد الإعدام بعدما حصرت القوات التي نفذت مداهمة منزل المدان بالخرطوم 2 وتم فض إقفال الخزانة، فيما أكد المدان وأهله بأن محتويات الخزنة تخص ورثة العائلة والذين اجمعوا على أن يتم فتحها بعد عودة بقية أشقائه.

الخرطوم (كوش نيوز)

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sudanee | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

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تسقط بس | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

الذي قبض علي مجدي و لبسه التهمة هو باسبار بتاع النفط

DJ | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

الاعدام كان في بداية التسعينات نرجو تصحيح الخبر

اقسى خخخخخخ

محمود | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

أرجو أن تفرز الثورة السلمية نظام سلمي ديمقراطي وليس فاشستي قائم على الانتقام العشوائي وتصفية الحسابات الحزبية والمراهقة السياسية، الذي جعل الشيوعي يخسر كثيرا في انتخابات 86 هو ما فعله في 65 من سب للنبي وأهل بيته وما فعله من إبادة للأنصار بعد انقلابه سنة 69 وفي 71 فعلى الجميع التعلم من تجربة الحزب الشيوعي والمؤتمر الوطني المخلوع.
وأتمنى أن يزول الخطاب التعبوي المتوتر والخطاب المضاد بين المسلمين والإسلاميين والشيوعيين لأنه سيحرق البلاد ولن يجد أحدهم وطنا ولا شعبا يحكمه.

sami21 | تم إضافته في أبريل 23rd, 2019

كاااااااااااااااااااااااااك


 