والي الخرطوم يتفقد مستشفى الخرطوم بحري

تفقد الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق والي ولاية الخرطوم صباح اليوم تفقد مستشفى الخرطوم بحري التعليمي وسير الأداء.
وقد كان لدى استقباله بالمستشفى مدير عام وزارة الصحة بالولاية والمديرالتنفيذي لمحلية بحري هذا وقد تلقى الوالي تنويرا ضافيا من مدير مستشفى طوارئ بحري حيث تعرف الوالي على سير الأداء بالمستشفى ووقف على بعض حالة المرضى والنقص الماثل في بعض أجهزة الطورائ والمحاليل الطبية وقد وعد الوالي بتذليل كافة الصعوبات الآنية التي تواجه المرضى حتى تقوم كافة الأقسام بدورها بما يضمن راحة المرضى ويوفر الخدمات الصحية المثالية.
سونا
1 التعليقات
Mogahid
2019/04/23 at 5:46 م (UTC 2) رابط التعليق
يا سلام