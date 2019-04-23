مذكرة من ضباط الشرطة إلى المجلس العسكري الانتقالي تطالب بإصلاحات

قالت مصادر موثوقة لـ(باج نيوز) إنه من المنتظر أن يقدم غداً الأربعاء، ضباط الشرطة – نقيب فما دون – مذكرة للمجلس العسكري الانتقالي يطالبون فيها بإعادة هيكلة الشرطة وإبعاد كوادر المؤتمر الوطني منها، فضلاً عن منع الأجهزة الأمنية من القيام بصلاحيات الشرطة وارتداء زيها، وكذلك إعادة سلطتي القبض والتفتيش للأجهزة الشرطية.
وكان عدد من ضباط الشرطة، اشتكوا في وقتٍ سابق من تدخل الأجهزة الأمنية في مهاهم وارتداء زي الشرطة في عمليات القبض والتفتيش.
باج نيوز
1 التعليقات
حر الراي
2019/04/24 at 6:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
ف حاجه اسمها مذكرات سريه
وعندكم كبيركم عضو ف المجلس
بدل نشر الغسيل ف اوقات الشده
وكانها عرض وشو ف وقت خاطي
ربما ينظر ف الطلب مع مرعاه خطوره المرحله ووجود الخونه والعملاء
ولا يعفي هؤلاء الضباط من العقاب
لا ضابط ولا عميل ولا صوت يعلو فوق صوت المعركه الان وصوت الوطن،،الكل للسودان فداء،،وهذه الشكاوي سهله ،،علينا بالشر الاكبر اولا وبعدها نشوف الشر الاصغر