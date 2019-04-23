لا مرحباً بكم ولا نريد اموالكم..









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بقلم ابو حسام

بعد ان لاحت بشريات التحرر من قيود الظلم في افق السودان الحبيب وأقترب انبلاج صبح جديد تشع خيوطه لتصل آخر نقطة من ارض بلادي العزيزة،توافدت علينا الوفود التى لاتعرف غير خراب الديار والتحكم في قرارات من تجده ضعيفا مستعينة بحفنة من الاوراق المطبوعة باحبار الامريكان والمصممة خصيصا لدمار الشعوب،وفود تتسابق لتجد لها موطيء قدم قبل ان يلتفلت لها اصحاب ثورة التغيير في بلادي.

ولكن نقول لكم لا مرحبا بكم ولا بأموالكم فعودوا ادراجكم والزموا حدودكم حتى لا تطالكم عواصف التغيير التي تهب من ناحية السودان،قد ولى زمن (التشاطر) على الشعوب،ان كان الدعم الذي اتيتم به للشعب السوداني لما لم يأتي قبل الآن وكان الوضع اسوء بكثير.

بلغة الشطرنج نقول لكم كش ملك انتهي دورك وراء البحر الاحمر ابحث لك عن حقول آخرى هذا ان كنت تنفذ في اجندك الخاصة ولكن المعلوم عن البقرة الحلوب هو انها تنفذ في اجندة سيدها ترامب،الذي هو الآخر فقد البوصلة واصبح يتخبط تخبط العاجز فاقد الحيلة ومع ذلك انتم ادواته في المنطقة.

نريد سودانا لايعترف بالمحورية العمياء والتبعية البغيضة نريد سودانا يراعي مصلحة شعبه ولا يجامل في هذا ،ولا يترك المجال لأنصاف الدول في التفكير ان تمرح مطلقة العنان في ارض بلادي،

ماذا جنينا من السعودية والامارات ومصر غير الخراب والدمار،دول لاتمتلك صناعة ولا علوم لتقدمها لنا،اذن ماذا نرجوا منها.

الشباب الذي خرج للشارع واستطاع ان ينال مراده لا يغفل عن دوركم الهدام ،وقد ولى زمن التعتيم الاعلامي واصبح اي انسان يمتلك اداة اعلامية ليوصل صوته لأي مكان، اذا لم تلزموا حدودكم نحن قادرين على زعزعت عروشكم وان نصدرلكم بدل الخراف واللحوم ثورة، الثورة التي ابهرت العالم بأثرة واخافتكم انتم وحرمت اعينكم من طعم النوم والقادم اصعب.

السودان اليوم