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سياسية

2019/04/23

2019/04/23


النيابة توجه بالتحري في عقارات المسئولين السابقين



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وجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود نيابة مخالفات الأراضي ببدء التحري في كل العقارات الخاصة بالمسئولين السابقين و أسرهم.

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3 التعليقات

      1. 1
        تسقط بس

        2019/04/23 at 7:50 م (UTC 2) رابط التعليق

        لا تنسوا زوجاتهم واخوانهم و نسابتهم و اخوان زوجاتهم و ابناء عماتهم و اعنامهم و خالاتهم و خيلانهم
        لن بعضهم قالها على الملأ في التلفزيون أنه “ما كيشة”

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      2. 2
        تسقط بس

        2019/04/23 at 7:52 م (UTC 2) رابط التعليق

        في المغرب اقارب الوزراء مراقبين فلحأوا لتسجيل ثرواتهم باسماء عشيقاتهم
        الرجاء التحقيق مع اقارب الجاسوس طه عثمان الحسين

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      3. 3
        ابوالقدح

        2019/04/24 at 6:25 ص (UTC 2) رابط التعليق

        البشير ودا قروشه جزء منها الي صراصر عند اولاد اخوه الصديق ومسؤل عنها ود عمه عثمان الصديق المقدم بالامن الوطني وجزء هربو طارق حمزه عن طريق، سوداني موريتانيا واخر عن طريق علي البشير والفاتح عروه. ووداد، عن طريق ابناء خالاتها وزوج اختها الي قطر ووصلت جملة المبالغ 3.5 مليار دولار

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