واشنطن تستعجل تشكيل حكومة مدنية بالسودان









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أعلنت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مكيلا جيمس، يوم الثلاثاء، استعداد واشنطن للاستمرار في الحوار مع المجلس العسكرى ودعمها لخيارات الشعب السوداني، مضيفة أن الوقت يمر بما يستوجب على الحكومة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية تستجيب لتطلعات الشارع.

والتقى رئيس المجلس العسكرى الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، بوفد من الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة مكيلا، المعنية بشرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان، في إطار المشاورات بين البلدين.

وقالت السفيرة مكيلا جيمس في تصريحات صحفية، إن لقاء وفدها بالفريق البرهان كان بناء، وتناول الأوضاع بالسودان، والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش موضوع الحكومة المدنية، والحاجة إلى تشكيلها في أقرب وقت.

وأضافت ماكيلا أن اللقاء ركز أيضاً على أهمية أن يكون الحوار بشأن الفترة الانتقالية شاملاً لكل قطاعات الشعب السوداني، والتأكيد على أن الفترة الانتقالية ستنقل السودان إلى وضع جديد يستجيب لتطلعات الشعب، وأكدت أن المباحثات مع الفريق البرهان كانت كان بناءة للحد البعيد.

شبكة الشروق