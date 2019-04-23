إشراقة محمود تطالب بحل نقابات السودان









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طالبت القيادية بتجمع الاتحاديين الديمقراطيين الأستاذة إشراقة محمود بحل نقابات السودان وكل النقابات التي كانت تتبع لحزب المؤتمر الوطني لمقابلة المرحلة الجديدة بعد ثورة 6 أبريل، مشيرة إلى أن الحراك الحاصل الآن بالبلاد هو السودان الموحد بعيدا عن المزايدات السياسية.

وقالت خلال مخاطبتها الثلاثاء بمنبر وكالة السودان للأنباء إن المطالبة بحل النقابات أثبتها قطار عطبرة الذي وصل للخرطوم بحل نقابة السكك الحديد، كما طالبت بمحاكمة والي ولاية نهر النيل والزبير محمد الحسن والذين اعتبرتهم الوحيدين الذين تسببوا في تشرد العاملين بالسكة حديد، كما طالبت بحل ديوان الزكاة.

وأشارت إلى أن المرحلة هي مرحلة الشباب بعيدا عن الانتماءات الحزبية، منادية بتوفير كل متطلبات شباب الثورة والتي وصفتها بأنها ثورة حقيقية شارك فيها نسبة كبيرة من من لا حزب لهم.

الخرطوم في 23-4-2019م (سونا)-