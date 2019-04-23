السودان يثمن دعم الإمارات والسعودية ومصر

ثمّن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان الجهود التي تبذلها الإمارات والسعودية ومصر لدعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في السودان.
وقال في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز عربية»: «الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان». ونجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إقناع مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع القمة التشاوري للشركاء الإقليميين للسودان، أمس، بالقاهرة، بمد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوماً إلى 3 أشهر.
البيان الاماراتية
2 التعليقات
ودا العوض
2019/04/24 at 12:55 م (UTC 2) رابط التعليق
نرفض أي مساعدات وتدخل من هذه الدول السودان لن تبنيه مساعدات وتسهيلات . منذ أكثر من أربعين عاما وكثير من الشعوب القاصرة فهما وعقلا تعتقد أن أهل براميل البترول يمكن أن تساعد الشعوب وفي نفس الوقت تدفن عقولها وإمكانيات قدرات ابناءها وثرواتها مصر تريد ارض ونيل السودان الاحتلال بعد أن تدمرها هذه الدولة تماما في كل شييء والإمارات ليس فيها الا البذخ الفاجر والكفر بانعم الله يريدون خيرات وثروات شعب السودان ليكون من مصادر ثرواتهم بعد نضوب البترول او استبداله بمصادر طاقة اخري ومن أجل هذا علي سوداني ابني بلدك بعضلك وحارس بلدك بروحك ما قالوا باب الشر الآتي من العرب اللهم احفظ السودان
آدم
2019/04/24 at 3:37 م (UTC 2) رابط التعليق
يا جماعة الخير، الجيش يتعامل مع محور الشر بحكمة وهم الإمارات السعودية البحرين ومصر ، لأن الجيش يعلم أن أظهروا العداء لهم سوف يكيدون للسودان ويستقلون أصحاب النفوس الضعيفة للتمذيق الشمل ، هذه الآراء من النقد نتركها للحكومة منتخبة ، لأن ثورتنا ما ذالت هشة ، ونسأل الله ان يحتفظ السودان هالة من الحاقدين،