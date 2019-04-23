بالفيديو: وصف الأخوان المسلمين بالفسدة والكذبة بعد سقوط النظام .. الشيخ محمد مصطفى (كنت أدعوا الله ليل نهار سراً قبل الإطاحة بهم)
هاجم الشيخ والداعية محمد مصطفى عبد القادر رموز النظام البائد واصفاً جماعتهم بالفساد حيث قال عنهم بأنهم: (أخطر و أفسد جماعة على وجه الأرض وهي جماعة الأخوان المسلمين) ،مضيفاً قوله : (مفسدين و أصحاب منهج منحرف وظلمة وأخلاق مافي).
واستدرك عبد القادر بأنه لم يهاجمهم بعد سقوط النظام ، موضحاً بأنه كان يدعوا ليلاً و نهاراً سراً بسقوطهم حيث قال:( عبارة تسقط بس كنا نحن دايرنها قبل أن يطيح بهم المجلس العسكري) ووصفهم بأنهم (أجهل الناس وأبعدهم عن الإسلام وكذبة ومنافقون).
الخرطوم (كوش نيوز)
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