بالفيديو: وصف الأخوان المسلمين بالفسدة والكذبة بعد سقوط النظام .. الشيخ محمد مصطفى (كنت أدعوا الله ليل نهار سراً قبل الإطاحة بهم)









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هاجم الشيخ والداعية محمد مصطفى عبد القادر رموز النظام البائد واصفاً جماعتهم بالفساد حيث قال عنهم بأنهم: (أخطر و أفسد جماعة على وجه الأرض وهي جماعة الأخوان المسلمين) ،مضيفاً قوله : (مفسدين و أصحاب منهج منحرف وظلمة وأخلاق مافي).

واستدرك عبد القادر بأنه لم يهاجمهم بعد سقوط النظام ، موضحاً بأنه كان يدعوا ليلاً و نهاراً سراً بسقوطهم حيث قال:( عبارة تسقط بس كنا نحن دايرنها قبل أن يطيح بهم المجلس العسكري) ووصفهم بأنهم (أجهل الناس وأبعدهم عن الإسلام وكذبة ومنافقون).

الخرطوم (كوش نيوز)