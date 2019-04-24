سجن الهدى يخصص (500) زنزانة لمعتقلي الوطني

أشارت متابعات إلى قيام إدارة سجن الهدى بفصل الزنازين البالغ عددها (500) والتي خصصت للمتورطين في قضايا فساد من منسوبي حزب المؤتمر الوطني .
وقال مصدر أنه ستتم الاستعانة بجهاز الأمن في عمليات الحراسة ، في سياق متصل تحصلت ذات المصادر بحسب صحيفة التيار على معلومات عن وجود (14) نزيلاً بقسم الغربيات بسجن الهدى تمت محاكمتهم بقانون الطوارئ وتتراوح أحكامهم ما بين الـ(6) أشهر وعامين يتم إجراء التمام عليهم يومياً .
في سياق متصل أشارت المصادر إلى أنه سيتم ترحيل عدد من معتقلي كوبر إلى سجن الهدى .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
تسقط بس
2019/04/24 at 3:49 م (UTC 2) رابط التعليق
يجب نشرهم بالصور و الاسماء زي امريكا و اوروبا و كوريا الجنوبية و حتى السعودية الدكتاتورية
السعودية تقوم بنشر الكيزان مرتين مرة في الاعلام و مرة بالمنشار