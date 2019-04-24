في تصريح خطير .. سريلانكا: هجمات عيد الفصح انتقام لهجمات نيوزيلندا

في تصريح خطير أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجيواردنا اليوم أن التحقيقات الأولية في التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق عدة في عيد الفصح الأحد الماضي أظهرت أنها مرتبطة بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا، التي وقعت في 15 مارس الماضي.
وبحسب ما ذكرته السي إن إن، فقد قال ويجيواردنا في كلمة أمام البرلمان: إن التحقيقات الأولية أظهرت أن جماعة محلية متطرفة نفذت التفجيرات التي شهدتها سريلانكا الأحد انتقامًا لإطلاق النار في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا الشهر الماضي.
وأضاف بأن التفجيرات نفذتها جماعة متطرفة، تدعى “جماعة التوحيد الوطنية”، مضيفًا: “لدينا معلومات بأن هذه التفجيرات جاءت ردًّا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا”؛ إذ أسفر إطلاق النار في مسجدين عن مقتل 50 شخصًا.
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة السريلانكية أن عدد ضحايا التفجيرات الثمانية التي استهدفت كنائس وفنادق ارتفع إلى 321 قتيلاً.
وأفادت الشرطة بأن قوات الأمن اعتقلت نحو 40 شخصًا مشتبهًا بهم على ذمة التحقيقات في التفجيرات.
صحيفة سبق
1 التعليقات
تسقط بس
2019/04/24 at 1:15 م (UTC 2) رابط التعليق
مسرحية دموية سمجة