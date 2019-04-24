إتجاه لتحويل (المخلوع) لمكان آمن ونقل “طه” للسلاح الطبي

تواترات أنباء بشأن تحسن حالة الرئيس (المخلوع) عمر البشير وإنتظامه في تناول الوجبات بصورة طبيعية، في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة عن إتجاه لنقله من محبسه في سجن كوبر الى مكان آمن بعدما زاره مسؤول كبير في المجلس العسكري .
وأكدت ذات المصادر وبحسب صحيفة الإنتباهة، على نقل النائب الأول الأسبق لـ(المخلوع) على عثمان محمد طه، الى مسشتفى السلاح الطبي عقب إصابته بوعكة صحية داخل سجن كوبر، ومن ثم أعيد الى محبسه بعد تلقي العلاج .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
طارق عبداللطيف سعيد
2019/04/24 at 6:50 م (UTC 2) رابط التعليق
*** وبعدين معاكم , في مكان آمن أكثر من سجن كوبر ، وليه مكان آمن هل مازال رئيس جمهورية السودان
*** إذا بدأ الشك يحوم حوالي هذا المجلس الإنتقالي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*** عايزين محاكمات سريعه بدون لف ودوران ، ايه الحكاية عايزين العدد يكتمل مركبنهم باص وعايز تودوهم رحله ، خلصونا كل هذه الجرائم سرقه وقتل ونصب وإحتيال وحيازة أموال خاصه بالدولة ، وسرقة أموال وتهريب أموال لخارج البلاد وشراء عقارات ومباني وقصور وفلل ومنتجعات وفنادق …. داخل البلاد وخارج البلاد ، وأرصده بالبنوك داخل السودان وخارج السودان …. الخ
*** يجب القبض على الذين هربوا لخارج البلاد وإحضارهم عبر الإنتربول الدولي وقبل ذلك مخاطبة الدول التي هربوا إليها ولو دعت الضرورة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول التي تأويهم ، ومنهم زوجته وإخوانه وبعض من نسبائهم وكثير من رموز النظام الذين نهبوا ثروات البلاد وأراضي البلاد وباعوا وثائق الدولة (الرقم الوطني والجواز السوداني) ، يجب إلغاء كل الجنسيات والجوازات التي منحت لغير السودانيين في خلال فترة حكم المخلوع البشير ، ومعاقبة كل من كان له دور في تلك الكارثة بدءا بالرئيس وأخوه عبدالله البشير وبنته ، كثير من أسرة المخلوع كان له دور في سيناريوا الإستيلاء على ثروات وأراضي البلاد ويجب نزع كل أملاكهم وممتلكاتهم وأموالهم … الخ