(4) آلاف عائد سوداني من إسرائيل يطالبون برفع الحظر عنهم

ناشد شباب سودانيون عائدون من إسرائيل، تجمع المهنيين برفع الحظر الإقتصادي المفروض عليهم فضلاً عن فك حظرهم من السفر .
وقال ممثل العائد الشباب أحمد بابكر موسى أمس، إنهم حوالي (4) آلاف شاب يشكون من الحظر الإقتصادي عليهم، بجانب حظر السفر لأي سبب حتى ولو كان للعلاج أو الحج والعمرة، وقال أحمد وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن المجلس يريد الحفاظ على الأمن فقط ولا يسعى الى الحكم .
الخرطوم (كوش نيوز)
3 التعليقات
هجوووم كاااسح
2019/04/24 at 3:13 م (UTC 2) رابط التعليق
الحذر الحذر الحذر
وجب المراقبه والتدقيق
الزعيم
2019/04/24 at 3:15 م (UTC 2) رابط التعليق
شكلهم ديل الجايين امسكوها
بدينا
2019/04/24 at 7:10 م (UTC 2) رابط التعليق
حنشوف ايام في البلد دي