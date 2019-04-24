تجمع المهنيين يرهن استئناف التفاوض مع المجلس العسكري بإبعاد رموز النظام السابق من اللجنة السياسية

رهن عضو سكرتارية تجمع المهنيين أحمد ربيع استئناف تجمع المهنيين للتفاوض مع مع المجلس العسكري بإبعاد الأخير ثلاثة من أعضائه يمثلون رموزاً للنظام السابق ، وهم الفريق جلال الشيخ نائب مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السابق .
والفريق عمر زين العابدين والفريق شرطة الطيب بابكر ، المدير العام السابق للشرطة .
وقال ربيع بحسب صحيفة المجهر إن التجمع علق التفاوض مع المجلس العسكري لحين استبعاد رموز النظام السابق ، مضيفاً إن موقفهم واضح وهو تنفيذ المطالب التي قدموها للجنة السياسية ، وقطع بأنهم لن يقبلوا بأي تخيير أو اتفاقيات جزئية من المجلس العسكري على حساب مطلب الشعب السوداني ، ووصف مواقف الأحزاب التي أعلنت زهدها في المشاركة في الحكومة الانتقالية المزمع تشكيلها بالمواقف الوطنية .
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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sudani
2019/04/24 at 12:16 م (UTC 2) رابط التعليق
طيب التجمع مفروض يبعد ريسه محمد يوسف كان وزير عمل في حكومه الانقاذ من طرف الحركه الشعبيه يعني موالي للجهه التي البتحارب الجيش سنين طوليه ولسه بتحاربه افرض زين العابدين كوز ديل خونه وطابور خامس بيحارب الجيش الحمي الثوره غايتو قوه عين عجيبه
حر الراي
2019/04/24 at 2:06 م (UTC 2) رابط التعليق
ما علي كيف ابو ام خيالكم
ده مؤسسات وطنيه تحارب وتدافع عن الوطن وعرضت نفسها للموت من اجل التغير وقادته وهي كفاءات تعرف دهاليس وكواليس الخونه والعملاء والطابور ،،شكلكم عايزين تنضفو البلد من كل الاجهزه الامنيه جيش شرطه امن دعم دفاع خدمه
عشان تلقوها بارده وتدخلو ملشياتكم المتمرده وتبقي هي الكل ف الكل ومن قبل قلتو ح تدو وزير الدفاع لمناوي ورشح انو حفتر بجهز ف المرتزقه وبعلمهم لاستلام السلطه لكن
هيهات هيهات لاجن ولا سحره قادرين ع جيش وامن بلادنا بحول
الله
جيش امن شرطه دعم دفاع خدمه
النصر لنا
ع قلب رجل واحد
ولا نامت اعين المرجفيين
حر الراي
2019/04/24 at 2:17 م (UTC 2) رابط التعليق
الحذار من بن زايد
اجتمع مع سلفا اول امس وقبضو المعلوم واتفاقات
اجتمع مع عقار والحركات وعرمان قبل ايام وقبضهم المعلوم واتفاقات
وربما يقوم باداره مرتزقه حفتر ويقبضهم المعلوم
ويسيطر ع القرن الافريقي الصومال ارتريا واثيوبيا وقبضهم المعلوم
وهو الراعي الرسمي والكفيل للسيسي
واطلق علينا ناس الطابور التجمع والعلمانيين والحركات وربما دعمهم وكل همهم الشاغل الفتنه والتشكيك ف رجال الجيش والامن والبلد
يعني ختا السودان ف كماشه
حتي لو دعمنا لازم مخابرتنا تفتح
ماذا يريد بن زايد بالسودان
خيرا ام شرا
هل هو عميل يهودي صليبي ينفذ مخطط تقسيم المنطقه
اذا اراد الشر نحن لها ولنا الرد العظيم
واذا اراد الخير نحن اهله
اصحووووووووووا
العملاء والصليب والخنزير مستعجل جدا لقرب انتهاء ايام الديوس ترامب
ود بندة
2019/04/24 at 6:24 م (UTC 2) رابط التعليق
تجمع المهنين تجمع والتغيير وجهيين لعملة واحدة. يردون مجلس عسكري علي مقاسهم وعلي اهواءهم وعلي مزاجهم.
المجلس العسكري مفوض من الشعب واسقط النظام .ويريد ويعمل ما يريد ه اصحاب التفويض هم الشعب. في تكوين حكومتة المدنية و دولة القانون التي يحلم بها. هل التجمعيين عندهم هذا التفويض.