البرهان يلتقي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن بالقصر الجمهوري اليوم بوفد من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة مكيلا جيمس نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية المعنية بشرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان؛ فى إطار المشاورات بين البلدين.
وقالت السفيرة مكيلا جيمس – فى تصريح صحفي – أن لقاء وفدها بالفريق البرهان تناول الأوضاع بالسودان والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة ، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش موضوع الحكومة المدنية، والحاجة إلى تشكيلها فى أقرب وقت.
وأضافت السفيرة ماكيلا أن اللقاء ركز أيضا على أهمية أن يكون الحوار بشأن الفترة الانتقالية شاملا لكل قطاعات الشعب السودانى والتأكيد على أن الفترة الانتقالية ستنقل السودان إلى وضع جديد يستجيب لتطلعات الشعب.
وأكدت ميكلا أن المباحثات مع الفريق البرهان كانت بناءة للحد البعيد، مشيرة إلى استعداد الجانب الأمريكي الاستمرار فى الحوار مع المجلس العسكري خلال الفترة القادمة، و دعمه لخيارات الشعب السودانى، مضيفة أن الوقت يمر بما يستوجب على الحكومة الإسراع فى تشكيل حكومة مدنية تستجيب لتطلعات الشارع.
سونا
1 التعليقات
خبير
2019/04/24 at 8:22 م (UTC 2) رابط التعليق
مع إعتراضي على إرسال وفد برئلسة نائب مساعد وزير لإملاء التعليمات على رئيس السودان المؤقت إلا أنني أشكر النائبة على مخالفتها لتجمع الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بطلبها مشاورة الجميع (أن
يكون الحوار بشأن الفترة الانتقالية شاملا لكل قطاعات الشعب السودانى) فعلى الحرية والتغيير إلتقاط ذلك وفهمه قبل التعنت.