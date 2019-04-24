المجلس العسكري:نؤمن بالدورالريادي لقوى الحريةوالتغيير









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أصدر المجلس العسكري الانتقالي اليوم بياناً أكد فيه إيمانه بالدور الريادي والفاعل لقوى الحرية والتغيير في صناعة الثورة وقيادة الحراك بشكل سلمي وصولاً لاقتلاع النظام، مبيناً كذلك استصحاب كافة الرؤى تهيئة للمناخ الذي يفضي للاتفاق حول هياكل المرحلة الانتقالية ومكوناتها ومطلوباتها انطلاقاً من المسئولية الوطنية التي تقع على عاتق المجلس العسكري الانتقالي في حفظ الأمن وبث الطمأنينة واجتثاث جذور الفتنة وبواعث الإقصاء وكل مخلفات النظام .

وأوضح المجلس تعويله على مخرجات الاجتماع الذي تمت الدعوة لانعقاده مساء اليوم استئنافا للتفاوض مع هذه القوى حول مستقبل البلاد .

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس العسكري الإنتقالــي

الناطـــق الرسمي

بيان لجماهير الشعب السوداني

جماهير شعبنا الكريم

تأكيداً على الأدوار التي يضطلع بها المجلس العسكري الانتقالي في هذه المرحلة خاصة المجال السياسي الذي يتطلب استصحاب كافة الرؤى تهيئة للمناخ الذي يفضي للاتفاق حول هياكل المرحلة الانتقالية ومكوناتها ومطلوباتها وإيماناً من المجلس بالدور الريادي والفاعل لقوى الحرية والتتغيير في صناعة الثورة وقيادة الحراك بشكل سلمي وصولاً لإقتلاع النظام وإنطلاقاً من المسئولية الوطنية التي تقع على عاتق المجلس العسكري الانتقالي في حفظ الأمن وبث الطمأنينة واجتثاث جذور الفتنة وبواعث الإقصاء وكل مخلفات النظام السابق وضماناً لرعاية الظروف الملائمة لتحقيق أهداف الثورة السامية فإن المجلس العسكري الانتقالي يعلن أن أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير التي قدمتها للمجلس وصولاً لتحقيق تطلعات الشعب وطموحات الشباب ومطالب الثورة ويعول المجلس كثيرا على مخرجات الاجتماع الذي تمت الدعوة لانعقاده مساء اليوم استئنافا للتفاوض مع هذه القوى حول مستقبل البلاد .

حفظ الله السودان وشعبه وجمع كلمة أبنائه جميعاً..

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل…

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

فريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم

الناطق الرسمي باسم المجلس

إعلام المجلس العسكري الانتقالي 24 أبريل 2019 م

سونا