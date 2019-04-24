دقلو يلتقي وفد أصحاب العمل









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التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري اليوم وفد أصحاب العمل بحضور عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس اللواء مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم.

وأوضح الرئيس المناوب لاتحاد اصحاب العمل علي محمد الحسن أبرسي في تصريح صحفي أن اللقاء تناول الأداء الاقتصادي خلال الفترة القصيرة الماضية والنتائج الإيجابية لقرارات اللجنة الاقتصادية وعلى رأسها انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني وانخفاض أسعار السلع الأساسية وأكد دعم اتحاد أصحاب العمل بكل فروعه لسياسات المجلس العسكري الانتقالي واللجنة الاقتصادية بما يعزز مسيرة الاقتصاد بالبلاد.

وأشار أبرسي إلى وجود برامج لدعم الاقتصاد في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية والاجتماعية قيد الدراسة.

سونا