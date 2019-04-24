الدخول | النسخة الكاملة
الرئيسيةالأخبارالمقالاتالفيديوزواجوظائفالطب البديلالعقاراتالمنتديات إتصل بنا


سياسية

“غازي العتباني”: ارفض تولي أي منصب حكومي





شارك الموضوع :

أعلن رئيس الجبهة الوطنية للتغيير، غازي صلاح الدين، الأربعاء، رفضه لتولي أي منصب حكومي، وجدد سعيه مع الآخرين لإيجاد حلول لتجاوز حالة الانسداد التي يمر بها السودان، وأكد أهمية توصل المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير لاتفاق.

ودعا غازي الأطراف كافة في هذا الخصوص للعمل بصدق ومسؤولية، وقال لا احتكار للحق أو الحقيقة، مؤكداً أهمية أن يتوافق الجميع، وأضاف، نسعى لإصلاح الدولة والحركة السياسية، مبيناً أنه لا يمكن إصلاح أحدهما دون الآخر.

وأكد في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء، أن الجبهة الوطنية للتغيير تسعى للتغيير نحو الأفضل على أن يكون التغيير لمصلحة المواطن، وقال “نمد أيادينا للجميع وشعارنا نحو وطن يسع الجميع”، وأبان أن الجبهة ستكون أكثر نقداً وتمييزاً لما هو حق وما هو باطل، واعتبر الإصلاح قضية جوهرية لا يمكن الوصول إلى حلول حولها في عام أو عامين.

وقال إن موقف الجبهة الوطنية للتغيير وموقف إعلان قوى الحرية والتغيير سهل وميسر، وهناك سعة من الخيارات في القضايا التكتيكية والإجرائية ومن السهل تجاوزها إذا تمت مقارنات

شبكة الشروق + وكالات

شارك الموضوع :


  5 |

كتابة تعليق

(لن يتم نشره)

جنرال💡 | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

الشعب زاتو رافضك جملة وتفصيلا انت و قبيلك و يريد الزج بك في السجن
هههههه بالله عاين الوهم ده

جنرال💡 | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

ما زال الاخطبوط السرطاني الكيزاني حيا و عليا قطع كل اذرعه و تفطيس رأسه
أي كوز ندوسو دوس

جنرال💡 | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

أين المخلوع؟
لماذا لا توجد صور ولا فيديو له داخل السجن
اصبحنا نشك في وجوده بالسجن شككاً شككا

Osama | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

منصب وين يا دكتور بعد فلل النقل النهري
منصب تاني دي ثمنه يبني بحري كلها
يا مفتري خمسة مليون دولار شغال ليها شنو تاني
دا جدك دخل السودان مهاجر عشان ياكل ويشرب
ويشتغل ولا حتي كان بحلم بي حصان كارو
قال منصب. والله تاني الا kitchen porter
في سجن كوبر ..

مدحت الهادي | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

سبحان الله ……. قال أرفض لأنك متأكد مفي أي أحد عايزك ….. والله قال أرفض قال …… بالله عليكم غادرونا طممتوا بطونا …..


 