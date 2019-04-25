تدهور صحة الرئيس المعزول و(5) أطباء يتابعون حالته

علمت مصادر موثوقة عن تدهور الحالىة الصحية للرئيس المعزول، وأشارت المصادر الى أن البشير يعاني من عدة أمراض .
مما يتطلب وجوده خارج السجن حتى يتمكن الفريق الطبي المكون من (5) أطباء في مجالات (الباطنية، الأذن والانف والحنجرة، المخ والأعصاب، القلب بالإضافة متخصص في العظام)، على الإشراف عليه ورعايته بشكل دوري .
وأشار مصدر صحيفة آخر لحظة، الى أن الوضع الصحي للرئيس السابق لايسمح ببقائه داخل السجن في هذه المرحلة .
الخرطوم (كوش نيوز)
5 التعليقات
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جنرال💡
2019/04/25 at 10:39 ص (UTC 2) رابط التعليق
ههههه
اللعبة انكشفت اذاً
طيب اين صوره و فيديوهاته داخل السجن
تفتيحة لمن فضيحة
2019/04/25 at 11:08 ص (UTC 2) رابط التعليق
حا يمثل نفس الدور بتاع حسني مبارك ويعمل فيها خلاص علي وشك الموت عشان يقضي ايامه في المستشفي… قديمة!!!
خيرى
2019/04/25 at 11:09 ص (UTC 2) رابط التعليق
لا بالله؟؟؟
ده السيناريو المصرى والحركات بتاعة حسنى مبارك .. يجى داخل المحكمة على سرير وعامل فيها ميت!!
ما فى مستشفى .. يترمى فى السجن الرمى فيهو الميات من المرضى والمصابين وان شالله يموت ما شغلتنا ولا همانا
قدوره
2019/04/25 at 1:56 م (UTC 2) رابط التعليق
خارج السجن؟؟
انتو مجانين ولا نحن المتخلفين؟؟ ياخي السجون دي المعتقلين السياسيين قاعدين فيها بالسنين وبعانوا من المرض ما بيعانوا في واحد فيهم قالوا يقعد بره السجن للعلاج… ياخي بطلو الطلس وشغل التفاهات الطلع صليب أم أبو أهل البلد دي ياخ
مشرد
2019/04/25 at 2:53 م (UTC 2) رابط التعليق
كلما نصحوك اتهمتهم بالعمالة والخيانة والمعاك غشوك وضحكوا عليك . آخر دراسة اثبتت ان مافعله البشير بوطنه وشعبه لم يفعله التتر ولم يفعله اي انسان علي البسيطة