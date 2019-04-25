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سياسية

ضباط شرطة يشكون الظلم ويهددون بالاستقالة





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أمهل ضباط شرطة برتبة نقيب ومادون، المجلس العسكري أربعة أيام لتنفيذ مطالبهم التي وردت في مذكرة رفعوها له، وهددوا بالاستقالة أو الدخول في اعتصام حال عدم تنفيذها، في وقت كشفت مصادر لـ(الجريدة) أن عدد الذين دفعوا بالمذكرة يتجاوز 7 آلاف فرد.

وحسب متابعات (الجريدة) فقد سلمت المذكرة للمجلس العسكري، وكشفت المصادر عن إرجاء تنفيذ الاضراب والاعتصام ليوم الأحد المقبل بعد وعود من المجلس العسكري بتحقيق مطالبهم بصورة فورية، وأكدت المصادر أن ضباط الشرطة وصغار الضباط يعانون من ظلم بائن نتيجة عدم المساواة في المرتبات، ولفتت الى أن المذكرة التي سلمت للمجلس العسكري أدانت ما يتم من محسوبية في التعيين في الشرطة، بجانب عدم تطبيق اللوائح والترقيات، واشارت المصادر الى أن هذه الممارسات ولدت غبنا وسط أفراد الشرطة. وأوضحت أن معظم القيادات الشرطية تابعة للنظام السابق وان الرتب الصغيرة كانت تتخوف من الإقدام على خطوة للمطالبة بحقوقها لكن بعد الثورة بلغت الأزمة الحد الأقصى لذلك طالبوا بحقوقهم وابعاد القيادات التابعة للنظام السابق. واشار ضباط الى أن المجلس العسكري وعد بتنفيذ مطالبهم لذلك وفي حال عدم تنفيذها سيلجأون الى خياران لا ثالث لهم، وهما استقالة جماعية لما يقارب 7 الاف من قوة الشرطة من رتبة النقيب ومادون، أو الدخول في اعتصام واضراب مفتوح.

الخرطوم: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة

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خبير | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

الأفضل انتظار الحكومة القومية المستقلة لتقديم الطلبات لأن المجلس العسكري يواجه ضغوط هائلة ومهام كثيفة وورثة 30 سنة من الفساد الإداري لا يمكن حلها في 3 أسابيع وسيترك معظمها للحكومة القادمة تحت ضغط المعتصمين وحصار القيادة العامة والتشكيك في وطنية وصدق من تطالبونهم بمطالبكم..، يا شباب روقوا المنقة عشان البلد فغيابكم عن العمل في عذه الأيام الهشة ***خيانة عظمى*** حتى لو وقفت رواتبكم ناهيك عن عدم مساواتها، واعلموا أنكم لو دخلتم في إضراب فقد خنتم القسم وأن أي نفس تزهق أو عرض ينتهك أثناء إضرابكم وبسببه فأنتم شركاء فيه في الدنيا والآخرة.
ليس هذا هو الوقت المناسب للإضراب ولي يد الدولة الضعيفة المؤقتة.

الزعيم | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

الشيوعيين والمتمردين
ربما
بدو تحريك خلاياهم النائمه التي تحدث عنها المخلوع كثيرا
والكارثه بدو تحريك ناس جهلاء بالامر مدفوع لهم مال ملوث من عملاء يتحركو من الاقاليم للعاصمه
والبرهان ف توهان

هجوووم كاااسح | تم إضافته في أبريل 25th, 2019

والاغرب
البرهان شكلو لا يعرف خبث التمرد والعلمانيين بدل يضع كل الثقه ف الاجهزه النظاميه التي كانت اكبر الانجازات ومن الاقوي ف المنطقه بداء يصفي ويقيل وينسف القاده والتكوينات و ترك العلمانين والفوضي ع راحتهم
البرهان شايت وين


 