ضباط شرطة يشكون الظلم ويهددون بالاستقالة









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أمهل ضباط شرطة برتبة نقيب ومادون، المجلس العسكري أربعة أيام لتنفيذ مطالبهم التي وردت في مذكرة رفعوها له، وهددوا بالاستقالة أو الدخول في اعتصام حال عدم تنفيذها، في وقت كشفت مصادر لـ(الجريدة) أن عدد الذين دفعوا بالمذكرة يتجاوز 7 آلاف فرد.

وحسب متابعات (الجريدة) فقد سلمت المذكرة للمجلس العسكري، وكشفت المصادر عن إرجاء تنفيذ الاضراب والاعتصام ليوم الأحد المقبل بعد وعود من المجلس العسكري بتحقيق مطالبهم بصورة فورية، وأكدت المصادر أن ضباط الشرطة وصغار الضباط يعانون من ظلم بائن نتيجة عدم المساواة في المرتبات، ولفتت الى أن المذكرة التي سلمت للمجلس العسكري أدانت ما يتم من محسوبية في التعيين في الشرطة، بجانب عدم تطبيق اللوائح والترقيات، واشارت المصادر الى أن هذه الممارسات ولدت غبنا وسط أفراد الشرطة. وأوضحت أن معظم القيادات الشرطية تابعة للنظام السابق وان الرتب الصغيرة كانت تتخوف من الإقدام على خطوة للمطالبة بحقوقها لكن بعد الثورة بلغت الأزمة الحد الأقصى لذلك طالبوا بحقوقهم وابعاد القيادات التابعة للنظام السابق. واشار ضباط الى أن المجلس العسكري وعد بتنفيذ مطالبهم لذلك وفي حال عدم تنفيذها سيلجأون الى خياران لا ثالث لهم، وهما استقالة جماعية لما يقارب 7 الاف من قوة الشرطة من رتبة النقيب ومادون، أو الدخول في اعتصام واضراب مفتوح.

الخرطوم: عازة أبو عوف

صحيفة الجريدة