(السوداني) تتحصل على مرشحي “نداء السودان” وأحزاب لمنصب رئيس الوزراء









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تحصلت (السوداني) على أسماء مرشحي قوى نداء السودان وأحزاب أخرى لمنصب رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي.

وكشف مصدر مطلع لـ(السوداني)، عن أن مرشحي “نداء السودان” لمنصب رئيس الوزراء القومي هم “د.إبراهيم البدوي، وبروفيسور موسى آدم عبد الجليل”.

وقال المصدر إن مرشحي أحزاب (المؤتمر السوداني، التحالف السوداني، البعث السوداني، حق، والحزب الوطني الاتحادي) لذات المنصب هم: “عثمان محمد إبراهيم، ومعتصم الطريفي، وخليفة كوكو”.

فيما اختارت منظمات المجتمع المدني محمد حسن عثمان حسن (التعايشي)، رئيس اتحاد جامعة الخرطوم الأسبق والمقيم في لندن مرشحاً لها.

وأشار المصدر إلى إجماع مُعظم الأحزاب على اختيار عبد الله حمدوك لوزارة المالية.

فيما ضمَّت قائمة ترشيحات “نداء السودان” للمجلس الرئاسي المُشترك بحسب المصدر، كلاً من “عمر قمر الدين، كوثر يوسف، حسن شيخ الدين، د.شريف حرير”. فيما دفعت منظمات المجتمع المدني بـ “د.نصر الدين عبد الباري، وبروفيسور محمد الأمين محمد التوم” كمرشحين لها للمجلس الرئاسي.

صحيفة السوداني