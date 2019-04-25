السعودية تدشن سلة رمضان بالسودان ب549ألف دولار

دشنت سفارة خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية اليوم بفندق السلام روتانا، مكرمة شهر رمضان العظيم إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عب دالعزيز بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني بمختلف فئاته.
وشهد التدشين اللواء فتحي المهل ممثل الإدارة العامة للتوجية المعنوي بالقوات المسلحة وممثل للمركز العسكري الانتقالي وسفير المملكة لدى السودان علي حسن جعفر والأستاذ معتصم إبراهيم مدير الشئون الاجتماعية بولاية الخرطوم وممثل للوالي.
وامتدح اللواء فتحي جهود ومساعدة المملكة للسودان في مختلف الجوانب خاصة حرص السعودية على استقرار السودان وتجاوز مرحلته الدقيقة والعبور بها إلى سلام عام، كما أشاد بالدعم وما قدمه مركز الملك سلمان من مساعدات للشعب السوداني، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من السودانيين التراحم والتعاضد من أجل استقرار الوطن بوقفة الأشقاء.
وأشاد ممثل والي ولاية الخرطوم بمواقف المملكة الداعمة للسودان في كل المحافل، مرحبا بوجود مركز الملك سلمان بالسودان وإشرافهم على تقديم المساعدات للشعب السوداني، كما امتدح الدور الكبير الذي ظلت تقدمه السفارة السعودية للمواطن السوداني من تسهيلات ودعم مقدر، كما أشاد بمنظمة الاغتنام واهتمامها بتقديم العون خلال شهر رمضان بالتعاون مع المركز.
وقال السفير السعودي إن التدشين اليوم بتقديم سلة رمضان يجيء في تكامل القيم التي حث عليها الدين الكريم خلال هذا الشهر العظيم، مشيرا إلى دور المملكة ممثلا في مركز الملك سلمان كعادته في كل الأعوام لمشاركة الأهل في السودان وخاصة الأسر المحتاجة.
وأضاف أن ما تقدمه المملكة للشعب السوداني بناءً على توجيهات القيادة السعودية التي تلتمس دائما احتياجات السودانيين في كل الظروف، لافتا إلى أن السفارة لها الشرف أن تكون جزءا في هذا العمل الإنساني لأهل السودان، كما يأتي هذا الدعم نصرة لكل الشعوب المسلمة في أي مكان.
وأشاد السفير بمواقف المجلس العسكري الانتقالي وجهوده المبذولة من أجل الاستقرار، كما أشاد بمشاركة ممثل المجلس في التدشين.
وأكد مساعد مدير إدارة الإغاثة بمركز الملك سلمان السيد مطلق ناصر السبيعي مواصلة دعم المركز للسودان حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وأشار إلى أن مشروع توزيع سلال غذائية في شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٠ بتكلفة تقدر بأكثر من ٥٤٩ ألف دولار، حيث يهدف المشروع إلى توزيع 13,725 سلة غذائية خلال شهر رمضان المقبل وذلك لسد احتياجات الأسر الموجودة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر في خمس ولايات.
سونا
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/04/26 at 3:59 م (UTC 2) رابط التعليق
السودانيين بيصومو من زمن الرسول جا الحبشه .. يعنى قبل كفار قريش ديل مايامنو بيهو رسول ويدخلو الاسلام ويصومو
يجو هسه عاملين حفلة لصدقاتهم … بقفة رمضان … لا ويفتتحها السفير بتاعهم … وناسنا الكرور ديل يمشو ليهم ؟؟؟
صحى الاختشو ماتو … ولا محتاجين رز السعودية عشان الصيام يكون مقبول … !!!!