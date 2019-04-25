المجلس العسكري يتسلم استقالة ثلاثة من اعضائه

تقدم ثلاثة من عضوية المجلس العسكري الانتقالي هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي، باستقالتهم إلى المجلس الذي لم يبت فيها حتى الآن.
وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي،بحسب شبكة الشروق – أن الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن للبت فيها.
وجاءت الاستقالة في أعقاب ضغوط مارستها “قوى الحرية والتغيير” التي طالبت بإبعادهم، وقالت إنها لاترغب في التعامل مع اللجنة السياسية للمجلس التي يرأسها الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ.
كوش نيوز
2 التعليقات
ahmed
2019/04/25 at 6:05 م (UTC 2) رابط التعليق
أتعجب لهذا المجلس الضعيف كيف يستجيب لرغبات جماعة دون أخرى ويدللهم كالأطفال بالإستجابة لرغباتهم الدنيئة.
أليس هذا هو الإقصاء الذي كانوا يشتكون ويبكون منه؟
فليستعد المجلس لمزيد من الطلبات فالطفل المدلل لا يشبع.
وليستعد لتذمر ال 124 جهة الأخري الذين تلقى إقتراحاتهم.
ولا أدري كيف لمجلس بهذا الضعف مواجهة مشاكل يشيب لها الولدان!!
سقطت سقطت سقطت
2019/04/26 at 12:44 ص (UTC 2) رابط التعليق
هاك ادريس دا