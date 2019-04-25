مظاهرة بالخرطوم تندد بـ”تدخل السيسي في الشأن السوداني”









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تظاهر مئات السودانيين أمام السفارة المصرية في الخرطوم احتجاجا على ما وصفوه بتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شؤون السودان.

وأفاد شاهد عيان بأن المتظاهرين ساروا من ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش إلى السفارة المصرية مرددين هتافات، بينها “السيسي ده (هذا) السودان، إنت حدودك بس (فقط) أسوان”، في إشارة إلى الحدود بين البلدين.

وقال مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد إن ممثلين من قوى الحراك الشعبي سلموا مذكرة للسفارة المصرية طالبوا فيها الرئيس المصري السيسي بوقف تدخله في الشأن السوداني.

وأضاف المراسل أن المتظاهرين أكدوا رفضهم كل ما من شأنه المساس بسيادة السودان، وحذروا السلطات المصرية من أن تقف أمام إرادة الشعب السوداني.

وكانت قمة أفريقية تشاورية استضافتها القاهرة أول أمس الثلاثاء اتفقت على تمديد مهلة الاتحاد الأفريقي لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر.

وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثلون عن إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا وكينيا ونيجيريا.

وأعلنت مصر أكثر من مرة دعم خيار الشعب السوداني، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية لمساعدة الخرطوم على الخروج من أزمتها.

الجزيرة الاخبارية