السفير السعودي: المملكة تقف بجانب الشعب السوداني

قال السفير السعودي بالسودان علي بن حسن جعفر، إن المملكة تقف بجانب الشعب السوداني فيما يصبوا إليه، بينما شكر ممثل للمجلس العسكري حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على وقوفها بجانب السودان في هذه المرحلة.
ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في فندق السلام روتانا بالخرطوم، يوم الخميس، مشروع توزيع سلال غذائية في شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٠هـ، بكلفة تقدر بأكثر من ٥٤٩ ألف دولار، وسيستفيد من المشروع 68,625 فرداً، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.
ونقل ممثل مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء فتحي المهل، مخاطباً الحفل، تحيات قادة المجلس العسكري وهيئة أركان القوات المسلحة للمملكة قيادة وشعباً، شاكراً المملكة على حرصها البالغ للوقوف بجانب السودان في هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد مباركة قادة المجلس العسكري لهذا المشروع الإنساني المهم، وأضاف “هذا عهدنا بالأخوة في المملكة وهذه ليست المرة الأولى التي يقفون فيها بجانب إخوتهم في السودان”.
ومن جانبه، قال السفير جعفر إن هذا المشروع الخيري يأتي في إطار التكافل والتوادد والقيم التي حث عليها ديننا الكريم، مشيراً إلى أن المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للأعمال الإنسانية تشارك أهلنا في السودان خاصة الأسر المحتاجة عبر توزيع هذه السلال.
شبكة الشروق
1 التعليقات
سودانى مغبووووون
2019/04/27 at 3:19 ص (UTC 2) رابط التعليق
شاكراً المملكة على حرصها البالغ للوقوف بجانب السودان في هذه المرحلة الدقيقة.
قوم لف لفاك قطر .. اول مره اشوف لى صدقات ( لى الله ) يشكرو عليها المتصدق …
المرحلة الدقيقه كانت ايام كتمت والناس مالاقيه ليها كسار عيش ناشف …