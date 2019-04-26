قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي في مقابلة بثتها قناة العربية أمس الخميس، إن لهم السلطة السيادية فقط وكل السلطة التنفيذية مدنية بالكامل، كما أن الفترة الانتقالية هي عامان تقل ولا تزيد لأنها مسؤولية وطنية لإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وزاد: “أعلنا في المجلس منذ اليوم أننا أتينا رغبة لصوت الشارع ولا نسعى للحكم”، منوهاً حسب صحيفة التيار، أن الجميع شركاء في وضع تصور لشكل المرحلة المقبلة عدا حزب المؤتمر الوطني.
وقال إننا نعمل على تهيئة المناخ من أجل التحول للديمقراطية، لذا دعونا كل المكونات للتفاكر والتحاور وتقديم الرؤى ووجدنا نقاط التقاء مع الكثيرين ونسعى أيضاً لردم الهوة والتركيز على نقاط الخلاف ورأي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أن متطلبات المرحلة توفير الأمن وتهيئة المناخ للتحول الديمقراطي.
كوش نيوز
1 التعليقات
حر الراي
2019/04/26 at 2:34 م (UTC 2) رابط التعليق
المجلس العسكري: الوطني لن يشارك في وضع تصور المرحلة المقبلة@@
طيب كونو لجنه مشتركه من كل الاحزاب وخلوها تضع التصور وحملوها المسؤليه امام المجتمع الدولي بالتاكيد سوف تاتي بكفاءات
وسوف تقص لسان التجمع وسوف تتوجه كل الانظار والاعلام اليها وانتم هنا ف هذا الوقت قوموا بنظافه البلاد ده حل
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حل تاني كونوا لجنه من كل الاحزاب لترتيب الانتقال فورا الي انتخابات وبكده برضو انتو ح تحملوها المسؤليه وستصرفوا النظر عنكم ويتوجه الاعلام لها وايضا ستقص اي صوت ملعلع ويخضع العالم لها