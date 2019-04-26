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سياسية

قال إن أخطر وأشر مخلفات الإنقاذ هو قانون جهاز الأمن الجزولي: “الوطني” أخطأ بشيطنته لـ “الشيوعي” وأعطاه نجاحاً سياسياً ضخماً





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قال رئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي، إنّ أخطر وأشر مُخلّفات نظام الإنقاذ هو قانون جهاز الأمن والمخابرات.

وكشف الجزولي لـ (الصيحة) أمس، أنّ المؤتمر الوطني أخطأ بشيطنته للحزب الشيوعي وأعطاه نجاحاً سياسيّاً ضَخماً لم يُحقِّقه منذ تأسيسه في السودان بقوله إنّ التظاهرات هي من فعل الشيوعيين لفضّ الناس عنها، وأكّد أنّ الوطني لا يعلم أنّ أسباب التظاهرات كَانَت عَميقةً وكبيرةً وقويةً، ولم تعد حواجز الشيطنة الأيديولوجية تصلح لمنع الناس من الخُرُوج للتّغيير، فكان التّغيير.

الصيحة

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تسقط بس | تم إضافته في أبريل 26th, 2019

انتهى زمن الشيوعية و مستحيل قيام دولة شيوعية في القرن الواحد وعشرين و لكن الكيزان كانوا يخوفون الناس من الشيوعيين كجزء من الطلس الديني و الكذب باسم الدين القدونا بيهو ده يعني هم محتاجين عدو ايدلوجي وهمي يخوفونا بيهو و قد اوقفوا الهتاف ضد انريكا لان امريكا حية ترزق و قد تضربهم لذلك استمروا في الهتاف ضد الشيوعية لان الشيوعية ماتت ولا خوف منها عليهم
اما امريكا فموجودة باذرعها الاخطبوطية التي داعش جزء منها و اميرها هو الجزولي الملعون هذا


 