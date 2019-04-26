حميدتي: حولنا البشير إلى “كوبر” بعد محاولات لتهريبه مبالغ ضخمة









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كشف نائب رئيس المجلس العسكري، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عن تعهدات قدمها المجلس للرئيس المخلوع عمر البشير عقب إجباره على التنحي بوضعه قيد الإقامة الجبرية، وأوضح أن محاولات البشير لتهريب مبالغ ضخمة أجبرت المجلس على تحويله إلى سجن “كوبر” .

وقال حميدتي، بحسب مقاطع فيديو في لقائه مسؤولين بوزارة الداخلية،: “عاهدنا البشير كمجلس عسكري أن يبقى قيد الإقامة الجبرية، ولكنه خالف العهد، حيث ضبطنا بحوزته مبالغ مهربة تقدر بسبعة ملايين يورو و350 ألف دولار ماقادنا لإيداعة سجن كوبر”. وأشار إلى اكتشافهم حساباً باسم رئاسة الجمهورية تُبِّع لشخص -لم يسمه- لم يتم تحريكه منذ مطلع أكتوبر 2016 وبه مبلغ “315” مليون دولار و”142″ مليون جنيه سوداني.

وشدد حميدتي على أن عهد المُجاملة انتهى وكشف عن اتفاق سابق مع المؤتمر الوطني بإرجاع المبالغ المسروقة حال أراد الاستمرار في الحكم وقال “قلنا ليهم المؤتمر الوطني إذا أراد أن يحكم عليه إرجاع القروش المسروقة وقلنا ليهم القروش إنتو تودوها بره وتلبدوها ودايرين الناس يكافحوا ليكم دا كلام ما ببقي”.

وقطع حميدتي بأنه لو لم يحدث التغيير لوقعت مجزرة في مواجهة المحتجين، وقال “الناس ديل كونوا الشغل حقهم بدون الأجهزة لإبادة الناس ولكن ربنا ستر والحمد لله تم التغيير”.

وأوضح أنه عقب التغيير شرع المجلس في تأمين احتياجات الناس وأوضح أن قوات الدعم السريع دفعت مبلغ مليار و”27″ مليون دولار لوزارة المالية وبنك السودان، وقال “تم دفع هذه المبالغ بالإثبات والمستندات” وأعلن أنه تم توظيف هذه المبالغ في توفير احتياجات البلاد من مشتقات بترولية وقمح وأدوية ومطبعة بنك السودان بجانب المديونيات الخارجية لطباعة العملة فضلاً عن إنشاء خط جديد لطباعة النقود.

وكشف أنه تم التوريد في الحساب الاحتياطي لبنك السودان مبلغ “255” مليون دولار بالإضافة إلى مبلغ “150” مليون درهم، وقال إنهم جمعوا تلك الأموال من مرتبات القوات خارج البلاد بالإضافة إلى استثمارات خاصه بالدعم السريع و التنقيب عن الذهب، وقال “الحساب يجمع حتى يعرف الناس حقيقة هذه الأموال”.

الصيحة