الفريق عبد الرحيم حمدان قائد ثاني قوات الدعم السريع يقف على احتجاجات الصالحة ويوجه بحل فوري لمشكلة المياه









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علي خلفية احتجاجات مواطني منطقة الصالحة غرب بامدرمان مساء الجمعة وقف سعادة الفريق / عبد الرحيم حمدان قائد ثاني قوات الدعم السريع واستمع لشكوي المحتجين والتي تمثلت في انعدام المياه لمدة ثلاثة اعوام سابقة لاتستقر الا في شهر اغسطس وحتي شهر يناير من العام الذي يليه وتنعدم باقي العام

وقد وجه سيادته باستدعاء فوري لمدير المياه بولاية الخرطوم

ومدير المياه بمحلية امدرمان

ومدير محطة مياه الصالحة

ومدير محطة المياه الجديدة

وتم تكليفهم باتخاذ مايلزم من اجراءات فورية لحل نهائي لمشكلة المياه بالصالحة علي مرحلتين علي النحو التالي:

المرحلة الاولي يتم ضخ المياه من الان وحتي خمسة ايام عبر التوصيلات القديمة.

المرحلة التانية

انشاء خط ناقل جديد بمقاس 18 بوصة خاص للمنطقة الواقعة غرب الزلط وتشبيكه مع الخط القديم لانسياب المياه اسوة بالمنطقة الواقعة شرق الزلط علي ان لايتجاوز ذلك اسبوعين فقط من تاريخه

قوات الدعم السريع

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